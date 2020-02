La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 62

Dans l’épisode 62 de La Villa des Cœurs Brisés, Ahmed craque et fond en larmes après le départ de Sarah…Le jeune homme décide, lui aussi, de quitter la villa sur-le-champ… Léana est dépitée de la situation. Elle espère le retour de Sarah et surtout, qu’elle lui pardonnera. Le lendemain, Anthony se réveille de bonne humeur car il est en couple avec Clémence… Cependant, du côté de Clémence, l’ambiance n’est au beau fixe ! Elle stresse d’un éventuel coaching avec Lucie… Anthony essaye de la rassurer du mieux que possible. Lucie arrive. Théo, Clémence, ainsi que Julie et Antoine iront en coaching cette semaine. Lucie veut aussi parler avec Léana concernant Sarah... Clémence part à son coaching, stressé. La jeune femme doit essayer de remplir son cœur. Après son coaching, Clémence et Virginie ont une explication sur ce qui s’est passé avec Anthony…. Lalou, Théo et Nicolo partent faire du jet-ski en compagnie de trois prétendantes. Virginie est dégoutée de voir Nicolo partir. Et elle a peut-être raison d’avoir peur… Nicolo rencontre Gaia, une belle italienne. Les deux Italiens ont tout de suite un très bon feeling et Nicolo en oubli Virginie… Léana part voir Sarah pour s’expliquer…. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.