La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 63

Dans l’épisode 63 de La Villa des Cœurs Brisés, Léana part voir Sarah pour lui donner des explications. Sarah reste de marbre tandis que Léana est en pleurs… Sarah va-t-elle parvenir à pardonner 0 Léana ? Lalou, Nicolo et Théo sont partis faire du jet-ski avec 3 prétendantes. Les cœurs brisés restés à la villa reçoivent une photo des garçons avec leurs prétendantes… Antoine et Vincent reconnaissent une des prétendantes, avec laquelle, ils ont tous les deux flirté. Dès son retour, les garçons avertissent Lalou. Le jeune homme est dégouté de ce qu’il apprend… Après une blague mal placée d’Antoine, une nouvelle dispute éclate avec Julie… Vincent reçoit un message de Lucie. Le jeune homme a rendez-vous avec son présent. À cette annonce, Rym se décompose et craint le pire. La jeune femme a peur que cela remette leur couple en question. Vincent part à son patio. Rym reçoit elle aussi un message. La jeune femme doit rejoindre Vincent… Le couple va-t-il réussir cette nouvelle étape ? Les autres cœurs brisés partent en soirée sur un rooftop ! Rym et Vincent les rejoignent et leur annonce une grande nouvelle ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.