La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 64

Dans l’épisode 64 de La Villa des Cœurs Brisés, Rym et Vincent font une grande annonce aux cœurs brisés. Ils pensent quitter l’aventure, avec l’accord du Lucie. Le lendemain, les cœurs brisés reçoivent une vidéo d’un nouveau cœur brisé… Et il s’agit de Manon, la meilleure amie de l’ex de Vincent. Lalou décide d’aller la chercher ! La veille, Anthony a filmé Virginie et Nicolo en train de s’embrasser… Le jeune homme décide de montrer cette vidéo aux yeux de tous. Nicolo envoie donc un message à sa prétendante pour mettre court à leur rapprochement. Comment va réagir la jeune femme ? Anthony décide de ne pas en rester là et d’inviter la jeune femme à la villa… Lucie envoie un message à Théo. C’est l’heure de son coaching. Le jeune homme n’arrive pas à oublier son ex et lui a envoyé un message la veille. Théo a grandement besoin de Lucie pour passer à autre chose…. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.