La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 65

Dans l’épisode 65 de La Villa des Cœurs Brisés, Lucie rend visite à Sarah dans son hôtel pour avoir une discussion. Elles débriefent ensemble sur la situation. Lucie propose à Sarah de réintégrer la villa. En effet, pour la love coach, ce serait un échec de voir Sarah partir après tant d’effort et de progrès ! Sarah va-t-elle accepter cette proposition ? Antoine décide d’appeler Cassandra pour avoir des nouvelles depuis son départ de l’aventure. Il décide aussi de lui présenter les nouveaux cœurs brisés et surtout Théo… Le jeune homme semble bien aimer Cassandra ! Lucie arrive à la villa. Rym et Vincent lui annoncent leur départ et surtout la remercie. Théo profite de la présence de Lucie pour lui faire une demande très spéciale ! C’est l’heure pour Rym et Vincent de faire leur grand départ. Ils font une belle déclaration aux autres cœurs brisés et sont très touchés de partir... Le soir, une soirée rouge et noire est organisée. Alors que tout se passait bien, Gaia et Clarysse font leur entrée. Les problèmes commencent pour Nicolo et Lalou… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.