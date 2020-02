La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 66

Dans l’épisode 66 de La Villa des Cœurs Brisés, Gaia et Clarysse font une arrivée fracassante… Les prétendantes de Nicolo et Lalou sont arrivées par surprise ! Clarysse décide d’emmener Lalou au restaurant. Le jeune homme, lui, est refroidi depuis qu’il a appris que la jeune femme avait déjà flirté avec Vincent et Antoine… Comment va se passer leur repas au restaurant ? Gaia décide d’avoir une discussion avec Nicolo. Et Virginie s’en mêle… Nicolo n’arrive pas à se positionner entre les deux femmes… À trop hésiter, Nicolo pourrait bien perdre les deux. Léana a des doutes sur sa relation avec Ken et en fait part aux filles… Ken a des échos des propos de Léana et exige des explications. Lalou fait intégrer Clarysse à la villa, et sans le dire aux autres cœurs brisés… Le lendemain, le jeune homme fait comme-ci de rien n’était. Alors qu’il s’était rapproché la veille, Lalou ment à Manon droit dans les yeux… Cependant, la jeune femme ne va pas tarder à apprendre la présence de Clarysse au sein de la villa… Comment Manon va-t-elle réagir ? De son côté, Sarah part rejoindre Ahmed pour avoir des explications. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.