La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 67

Dans l’épisode 67 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah rejoint Ahmed. Sarah a besoin d’avoir des explications auprès d’Ahmed. La jeune femme ne veut pas que cela gâche leur histoire et propose donc à Ahmed de revenir. Le jeune homme va-t-il accepter ? Clarysse lance une bombe sur Gaia et Nicolo. Virginie pète, de nouveau, un câble. Nicolo décide de voir Gaia, une dernière fois pour mettre les choses au clair ! Va-t-il lui faire des adieux face à face ? En tout cas Virginie l’a à l’œil et ne laissera rien passer… Julie annonce à Léana qu’elle ne devrait pas aller vers Sarah car la jeune femme sera face à un mur… Sarah et Ahmed rentrent à la villa main dans la main. Tous sont contents de les revoir, sauf Léana… La jeune femme est dégoutée de voir Sarah reparler à Ahmed et ne pas lui pardonner à elle… Léana est aussi très distante avec Ken. Celui-ci veut donc des réponses à ses questions mais la jeune femme refuse de lui parler et l’ignore…Virginie part à son coahcing. Elle doit écrire sur un livre toutes ses histoires d’amour. La jeune femme devra ensuite le lire devant les cœurs brisés… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.