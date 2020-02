La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 68

Dans l’épisode 68 de La Villa des Cœurs Brisés, Lalou vient d’embrasser Clarysse. Manon est choquée et dit ses quatre vérités à Clarysse et Lalou… Julie et Antoine partent à leur coaching de couple. Antoine va devoir regarder Julie aller en date avec un autre homme. Le jeune homme doit noter tout ce qui l’énerve et les raisons. Va-t-il parvenir à garder son calme ? Lors de son coaching, Virginie devait écrire dans un livre toutes ses histoires d’amour. Elle décide de lire ce livre à Nicolo. Après cette lecture, Nicolo comprend mieux les réactions excessives de la jeune femme… Lucie arrive à la villa. La love coach a besoin de faire un bilan avec les cœurs brisés. Il est temps pour elle de distribuer des bracelets ! Lucie fait également la connaissance de Manon. Elles reviennent ensemble sur la situation tendue avec Lalou. Manon s’explique et craque devant tous les cœurs brisés… Lucie questionne Léana sur sa relation avec Ken... Depuis plusieurs jours, le jeune homme attend des explications. Cependant, il ne s’attend pas à les avoir devant tout le monde ! Un nouveau cœur brisé fait son arrivée dans la villa… Les cœurs brisés décident de fêter cette nouvelle arrivée en sortant... Et, Lalou semble regretter d’être avec Clarysse… Le jeune homme regarde beaucoup Manon. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.