La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 69

Dans l’épisode 69 de La Villa des Cœurs Brisés, Lalou s’aperçoit qu’il s’est trop précipité avec Clarysse. Le jeune homme a donc pris une décision radicale ! Lucie arrive à la villa et annonce les prochains coachés : Nicolo, Manon et Inès sont les heureux élus. Et les deux jeunes femmes vont partir dès maintenant en coaching ! Lucie fait un double coaching. Les jeunes femmes doivent se regarder face à un miroir et dire ce qu’elles voient d’elles. Inès et Manon réitèrent l’exercice une fois démaquillées et sans aucun artifice… L’exercice devient plus dur ! Et Lucie participe également à l’exercice et joue le jeu… Les cœurs brisés reçoivent un message : un dernier week-end tentation est organisé. Virginie et Clémence ne sont pas ravies de voir Anthony et Nicolo partir… Elles décident alors de mettre leurs affaires dans leurs valises. Anthony taquine Clémence. Le jeune homme va néanmoins aller trop loin. Clémence craque et Anthony part sans lui dire au revoir… Après leur départ, des prétendants arrivent à la villa. Les filles vont pouvoir se venger… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.