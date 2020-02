La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 70

Dans l’épisode 70 de La Villa des Cœurs Brisés, un nouveau cœur brisé intègre l’aventure. Il s’agit de Dany, un ancien prétendant de Julie. Antoine n’apprécie pas la situation et surtout la réaction des filles. Les cœurs brisés arrivent en week-end tentation. Anthony découvre les présents laissés par Clémence… Les cœurs brisés rejoignent les prétendants. Inès retrouve Sergio, qu’elle a connu dans une précédente aventure. Clémence et Virginie complimentent le nouveau cœur brisé. Ahmed envoie tout de suite un message à Anthony et Nicolo pour les prévenir… Nicolo décide alors d’apprendre à connaitre les prétendantes… À la villa, les filles n’en peuvent plus des blagues des garçons. Elles trouvent qu’ils vont trop loin dans leurs plaisanteries, au point de les faire souffrir. Elles décident donc d’envoyer un message à Lucie pour qu’elle tente de les résonner… La soirée arrive, Anthony lance un jeu au week-end tentation. C’est le moment pour les cœurs brisés de se rapprocher des prétendantes… Des photos sont bien évidemment envoyées à la villa… Les filles décident alors de se venger. Et un candidat prend une décision radicale… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.