La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 71

Dans l’épisode 71 de La Villa des Cœurs Brisés, Nicolo ne décolère pas depuis qu’il a reçu une photo de Virginie et Dany. Inès et Sergio décident de s’isoler tous les deux. Ils décident de s’avouer ce qu’ils pensent l’un de l’autre. C’est aussi l’occasion pour eux de se rapprocher… Lucie arrive à la villa. Elle veut leur parler de sexualité. Elle a préparé des questions. Tous les cœurs brisés doivent répondre aux questions… Nicolo fond en larmes à cause de Virginie. Julie et Antoine ont une explication sur leur dispute. Julie insinue qu’Antoine pourrait être violent. Le jeune homme ne supporte pas ces insinuations et craque. Lucie leur demande alors de rester loin l’un de l’autre pour la soirée… Le lendemain, le couple a une discussion. Julie et Antoine vont-ils réussir à mettre de l’eau dans leur vin ? Les autres cœurs brisés rentrent à la villa. Ils ont, eux aussi, des choses à régler ! Comment vont se passer les retrouvailles entre Anthony, Nicolo, Clémence et Virginie ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.