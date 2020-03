La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 72

Dans l’épisode 72 de La Villa des Cœurs Brisés, le groupe parti en week-end tentation fait son grand retour… C’est l’heure des explications pour certains cœurs brisés. Nicolo décide de ne même pas dire bonjour à Virginie. Vont-ils réussir à s’expliquer ? De son côté, Anthony fait le premier pas avec Clémence et lui offre son cadeau. La jeune femme est aux anges ! Lalou et Dany partent passer l’après-midi avec une prétendante. Dès son arrivée, Lalou annonce la couleur : il a Manon dans la tête ! Le jeune homme laisse donc Dany, seul avec la prétendante. Cependant, Dany aussi pense à Manon… Théo reçoit un message de Lucie. C’est le moment pour lui de rencontrer Cassandra ! Un diner est organisé entre l’ancienne cœur brisé et Théo. De retour à la villa, Lalou avoue devant tout le monde qu’il veut retenter avec Manon… La jeune femme décide de prendre le jeune homme à part pour avoir une discussion. Manon va-t-elle réussir à pardonner à Lalou ? Théo se rend à son rendez-vous avec Cassandra. La jeune femme sera-t-elle réceptive à ses avances ? Une soirée « cadeaux » est organisée à la villa. Tous les cœurs brisés profitent de cette soirée pleine d’amour ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.