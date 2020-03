La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 73

Dans l’épisode 73 de La Villa des Cœurs Brisés, Virginie aide Dany sur sa relation avec Manon. Cependant, Nicolo n’apprécie pas la proximité de sa copine avec le jeune homme… Dany suit les conseils de Virginie et propose une sortie à Manon ! Dany, Manon, Ahmed et Sarah partent donc tous les quatre faire du speed-boat. Après cette activité, Manon se rend compte que Dany est un véritable coup de cœur ! À la villa, la situation est toujours tendue entre Virginie et Nicolo. Le jeune homme aimerait que Dany quitte leur chambre. Il compte bien le lui dire lors de son retour à la villa ! Lucie arrive à la villa. Il est l’heure pour Nicolo de partir à son coaching. Pour l’accompagner dans cet exercice, Lucie a fait appel à la sœur de Nicolo. Et Dany et Lalou la connaissent bien… La sœur de Nicolo prévient Virginie qu’une discussion les attend toutes les deux… Dès le début de son coaching, Nicolo craque et fond en larmes ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.