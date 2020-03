La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 74

Dans l’épisode 74 de La Villa des Cœurs Brisés, Nicolo est en plein coaching. Avec l’aide de la sœur de Nicolo, Lucie lui fait comprendre l’importance de ne pas s’oublier en amour. Le jeune homme doit écrire une lettre à ses parents pour se libérer… Va-t-il réussir cet exercice ? Manon décide d’envoyer un message à son prétendant pour le voir. La jeune femme préfère couper court à leur relation. En effet, Manon s’est rapprochée de Dany et aimerait se concentrer uniquement sur lui… Nicolo rentre à la villa et met les choses au clair avec Virginie. Pour la première fois, Virginie se pose des questions et craint de se faire quitter. La jeune femme a donc une discussion avec sa sœur… Dany reçoit un message. Le jeune doit se rendre au patio pour avoir un rendez-vous avec son passé. Anthony complimente la sœur de Nicolo. Pour Clémence, le jeune homme dépasse les limites avec elle. Anthony ne s’en rend pas compte, mais Clémence ne rigole pas du tout et envisage la rupture… D’autres couples se rapprochent lors de la soirée… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.