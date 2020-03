La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 77

Dans l’épisode 77 de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés sont choqués par la révélation de Lucie. Ils remettent en question leur amitié avec Inès. Lucie remet donc un bracelet noir à la jeune femme… Comment la jeune femme va-t-elle réagir ? Léana et Théo sont très proches. Les deux cœurs brisés sont très tactiles l’un envers l’autre. Une proximité qui dérange Cassandra. La jeune femme n’hésite pas à leur dire. La situation devient donc froide et distante entre le jeune couple. Une explication s’impose… Arriveront-ils à s’expliquer ? Antoine prépare une surprise pour Julie. Les deux cœurs brisés partent pour un week-end en amoureux ! Léana décide d’aller parler à Sarah. La jeune femme, qui restait jusque-là très fermée avec Léana, réussira-t-elle à pardonner à son amie ? Sarah a rendez-vous avec son futur au patio… La jeune femme stresse et décide d’appeler Julie. Cependant, Antoine commence à s’énerver… Le jeune homme voulait profiter de la soirée pour être seul avec Julie et loin des histoires de la villa… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.