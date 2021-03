La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 19

Ce Mercredi 10 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les filles rentrent de la soirée tentations et les garçons ont des comptes à régler. Jérémy n’attend pas une seconde pour mettre les choses au clair avec Clémence. Jonathan fait comprendre à Alice que son comportement n’est pas cohérent. Théo et Cassandra eux, sont au plus bas. Rien ne va plus entre eux. Ils ne se comprennent plus. A tel point que Cassandra souhaite quitter l’aventure… Lucie vient annoncer qui sont les coachés de la semaine, mais également qu’un Cœur Brisé va quitter pendant quelques temps l'aventure...