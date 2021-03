La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 23

Ce Mardi 16 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Rien ne va plus entre Mélanie et Romain. Pour lui son comportement n’est pas du tout sincère. Il décide de ne plus du tout lui adresser la parole. Le lendemain Mélanie et Alice mettent les choses à plat. De son côté Théo commence à ressentir le manque de Cassandra. Mais il compte bien se battre et avancer dans sa problématique pour avancer dans son couple. Le coaching tant attendu entre Sarah et Jonathan et Lucie va commencer. Les deux Coeurs Brisés ont beaucoup de choses à se dire et ont hâte d’en découdre.