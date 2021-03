La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 24

Ce Mercredi 17 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Le coaching entre Sarah et Jonathan continue. Les deux forts caractères se confrontent et le résultat est explosif. Lucie arrive à faire sortir la colère de Jonathan. Chacun doit maintenant reprendre sa route de son côté. Depuis que Cassandra a quitté l’aventure, elle a pris du recul dans sa relation avec Théo. Malheureusement, le passé continue de les hanter. De leur côté, Eva, Antho, Alice, Romain, Jérémy et Noémie partent grâce à Yann Piette en sortie catamaran, l'occasion parfaite pour les rapprochements.