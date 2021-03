La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 25

Ce Jeudi 18 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Comme Alice se rapproche de Romain, Mélanie décide de se venger en lui faisant une blague. Théo ne s’est toujours pas remis du départ de Cassandra. Il songe à quitter l’aventure si elle ne revient pas. Les Coeurs Brisés reviennent du catamaran avec une nouvelle prétendante pour Jérémy. Mélanie fait une crise de jalousie à Romain car le jeune homme se rapproche de plus en plus d’Alice. Cependant, Jérémy lance une bombe qui va retourner la situation entre Romain et Alice. Lucie elle, annonce qu’un nouveau Cœur Brisé va intégrer l’aventure. Ce soir, c’est aussi l’heure du bilan avec tous les Cœurs Brisés.