La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 29

Ce Jeudi 25 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Lucie débarque à la villa sans prévenir et embarque Alice pour un coaching immédiat. Toute la villa est déçue d’Antho… Il brise le cœur d’Eva et cherche des excuses à son comportement. Entre Romain et Mélanie rien ne va, ils ne se comprennent plus… Romain ne désespère pas et tente de s’expliquer avec Mélanie. De retour de coaching, Alice explique tout aux Coeurs Brisés, mais son explication va être interrompue par Noémie. La jeune femme a une valise à POOKIE à partager avec tout le monde…