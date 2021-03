La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 33

Ce Mardi 30 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Eva est toujours remontée contre Antho. Le jeune homme a blessé Eva et les Coeurs Brisés comptent bien lui faire comprendre. Eva prend du recul et part quand même en coaching avec Lucie. Pour apaiser les tensions, Tristan propose une sortie plage. Dylan en profite pour demander à sa prétendante de les rejoindre. Eva profite de son coaching pour ouvrir son coeur à Lucie et avancer dans sa problématique. Pendant ce temps, sur la plage, les Cœurs Brisés se rapprochent petit à petit.