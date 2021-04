La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 35

Ce Jeudi 01 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Jérémy arrive au patio et découvre malheureusement que ce n’est pas son ex qui est là pour lui parler. Jonathan et Sarah ont enfin enterré la hache de guerre. Ils vont pouvoir continuer à avancer dans leur vie. De bon matin, Mélanie a besoin de lâcher une bombe qui va retourner la villa. Mais Lucie vient interrompre la révélation en annonçant les Cœurs Brisés qui seront coachés dans la semaine. Pendant que Lucie part en coaching avec Jérémy, Mélanie et Ines balancent leurs bombes sur Romain. Dylan est extrêmement déçu par les propos de celui qu’il considérait comme un ami...