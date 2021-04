La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 36

Ce Vendredi 02 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Dylan ne se remet pas des révélations de Romain. Il se sent trahi… Pour le reste de la villa, Romain se fait passer pour la victime. La villa explose de bon matin avec énormément de disputes. Entre Mélanie et Dylan, rien ne va plus… Heureusement, Jérémy rentre de coaching pour apaiser les tensions. Eva reçoit un message de Yann Piette pour partir en rendez-vous avec un prétendant. Dans la villa, Jonathan et Julie continuent de se rapprocher. Mais c’était sans compter sur la bombe d’Antho !