La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 39

Ce Mercredi 07 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : La discussion entre Léana et Cassandra n’avance pas du tout. Loin d’apaiser les tensions, les deux femmes sont plus en conflit que jamais. Lucie appelle Cassandra et Théo pour leur ultime coaching, celui de la dernière chance. Vont-ils repartir ensemble ou séparément ? A la fin de leur coaching avec Lucie, le couple a une grande annonce à faire aux autres coeurs brisés. A peine arrivé, Léana reçoit un message de Yann Piette pour partir en date avec un prétendant ! Le coach en séduction annonce aussi que les filles vont partir pour une nouvelle soirée tentations...