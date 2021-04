La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 40

Ce Jeudi 08 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Mélanie est totalement perdue depuis sa discussion avec Dylan. Peut-elle vraiment lui faire confiance ? Les filles partent plus déterminées que jamais à la soirée tentations. Pendant ce temps, les garçons préparent une soirée avec des questions qui fâchent. Et comme on pouvait s’y attendre, des bombes vont sortir pendant cette soirée. Lorsque les filles vont rentrer, elles vont devoir s’expliquer auprès des garçons…