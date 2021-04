La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 41

Ce Vendredi 09 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Jonathan ne perd pas de temps pour dire ce qu’il a appris sur Julie. De son côté, Mélanie fait les éloges de son nouveau prétendant, espérant ainsi provoquer une réaction chez Dylan. Et pour une fois, le jeune homme est entreprenant et l’embrasse devant tout le monde ! Le lendemain, Lucie prend Romain pour partir à son premier coaching. Il ouvre son cœur à Lucie et lui parle de son dernier patio avec Mélanight. Maintenant que Dylan est entreprenant avec Mélanie, Mélanie se doit de dire la vérité à son prétendant.