La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 43

Ce Mardi 13 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Jérémy arrive au patio et découvre Laurie son ex petite amie ! Il peut enfin lui dire ce qu’il a sur le cœur. Pour l’arrivée de Mélissa , les Cœurs Brisés organisent une soirée imitation. Jérémy rentre à la villa, avec Laurie à son bras, pour annoncer son départ de l’aventure. Le coeur brisé a réglé sa problématique et semble plus heureux que jamais ! Lucie vient annoncer les nouveaux coachés de la semaine. Et elle commence directement par emmener Mélanie. Elle n’a pas le temps de se préparer pour ce coaching qui s’annonce très éprouvant...