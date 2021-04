La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 44

Ce Mercredi 14 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Mélanie fait un énorme pas en avant dans sa problématique. Le coaching de Lucie l’a beaucoup fait avancer. En rentrant, elle a une discussion avec Dylan sur leur dispute de la veille. Il lui ouvre pour la première fois son cœur. Entre Inès et Tristan, tout va bien ! Mais depuis le départ de Jérémy, Tristan est triste et Inès veut lui remonter le moral. Alice et Léana proposent à leurs prétendants de passer la journée à la villa. Elles commencent à les découvrir petit à petit et sont très contentes de les avoir rencontrés. Yann Piette annonce une soirée diabolique dans la villa !