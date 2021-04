La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 46

Ce Vendredi 16 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Vivian et Eva commencent leurs défis mais le jeu tourne directement au désastre… Vivian s’excuse de sa maladresse auprès d’Eva. Lucie convoque Antho en coaching pour avancer sur sa problématique. Son coaching va le pousser à s’ouvrir et surtout à dévoiler son passé. Yann Piette convoque Mélanie et Julie pour se défouler lors d’un cours de boxe. Dans la villa, Vivian organise un faux speed dating pour apprendre à connaître les filles de la maison. Mais en réalité c’est d’Eva qu’il veut se rapprocher.