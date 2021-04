La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 47

Ce Lundi 19 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Le nouveau prétendant crée des tensions dans le couple Dylan et Mélanie. Ce dernier est très jaloux et déçu du comportement de Mélanie. Un combat de coqs entre Gilles et Dylan débute… Léana et Théo se découvrent petit à petit. Elle est contente de l’avoir invité à passer quelques jours à la villa. La soirée des cadeaux empoisonnés peut commencer. Les Coeurs Brisés vont pouvoir se dire ce qu’ils ont sur le cœur. Mais comme d’habitude, la soirée va vite dégénérer entre les Cœurs Brisés ! Heureusement,une invitée surprise débarque à l’improviste. Bonne ou mauvaise surprise pour Romain ?