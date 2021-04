La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 52

Ce Lundi 26 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Mélanight envoie un message à Vivian pour lui faire savoir qu’Eva aime bien son prétendant. Vivian est très touché par ce rapprochement, il a hâte de rentrer pour avoir une discussion. De son côté, Mélanie reçoit une vidéo de Dylan avec son ex. Elle est hors d’elle et compte bien régler ses comptes avec lui. Mais elle ne sait pas qu’en fait il n’a rien fait pendant cette après-midi tentation. Il rentre et dit la vérité à Mélanie. Elle est rassurée et fière de lui, mais entre Vivian et Eva rien ne va plus… Il est triste de son comportement. Tout comme entre Julie et Jonathan… Cette après-midi des tentations a mis le bazar entre les couples de la villa.