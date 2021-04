La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 53

Ce Mardi 27 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Mélanie essaye d’arranger les choses entre Tristan et Inès. Yann Piette vient annoncer qu’il va essayer de réconcilier les couples de la villa en participant à un trek. Vivian, Eva, Jonathan, Julie, Inès et Tristan se préparent pour partir à l’aventure tous ensemble. Tous les Coeurs Brisés essayent de se réconcilier, mais Tristan et Inès n’arrivent pas à communiquer… Pendant ce temps, Romain et Dylan préparent une surprise pour leurs copines. Romain a notamment une grande surprise pour Mélanignt.