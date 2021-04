La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 56

Ce Vendredi 30 Avril 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les Coeurs Brisés rentrent de la soirée US et découvrent Léana qui est de retour dans la villa ! Le lendemain, Lucie vient rencontrer les nouveaux Coeurs Brisés et annoncer les prochains coachés. Cette fois, c’est Lucie qui va avoir une surprise ! En effet, la JLC Family vient lui rendre visite. Lucie était là au tout début de leur histoire, il est donc normal pour Jazz et Laurent de leur présenter Cayden et Chelsea ! Mais Lucie ne perd pas de temps et convoque Léana pour un coaching sur la plage.