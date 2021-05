La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 57

Ce Lundi 03 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Dylan est très perturbé par les propos de Jazz au sujet de son ex Fidji. Mélanie ne comprend pas pourquoi il a voulu commencer une histoire avec elle alors qu’il a Fidji dans la tête… De son côté, Sisika continue de se rapprocher de Mélissa avec qui il a déjà eu un début d’histoire. De retour de coaching, Léana n’attend qu’une chose, c’est de revoir son prétendant ! Après une belle soirée, Romain et Mélanight annoncent leur départ aux Cœurs Brisés. Le lendemain, Sisika refuse d’aller au coaching de Lucie. Jazz et Mélissa essaient de l’encourager. Elles savent qu’il se sentira mieux juste après !