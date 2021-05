La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 59

Ce Mercredi 05 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Jonathan ne se calme pas… Il ne comprend pas pourquoi Julie campe sur ses positions. Il est aussi très déçu du comportement des habitants de la villa. John est prêt à entrer en guerre contre tout le monde. Loin des problèmes, Sisika et Mélissa se réveillent en couple ! Vivian lui, demande des conseils à Yann Piette pour avancer dans sa relation avec Eva. Il se lance dans une chasse aux trésors pour faire rêver Eva ! Le coeur brisé est prêt à officialiser leur couple. Pour Sisika et Mélissa, il est temps de quitter l’aventure ! Ils ont réussi à régler leurs problématiques grâce à Lucie et ont maintenant envie de vivre leur histoire d’amour loin des regards...