La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 60

Ce Jeudi 06 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Vivian et Eva sont de retour ! Ils annoncent aux Coeurs Brisés que maintenant c’est officiel entre eux. De son côté, Julie part en coaching avec Lucie. Elle veut essayer de se libérer du poids qui l’empêche d’avancer. Pendant ce temps, à la villa, de nouveaux prétendants arrivent pour rencontrer les filles. Nelson et Sébastien vont se mettre en compétition pour un date avec Léana. Julie tente une dernière fois de s’expliquer avec Jonathan mais il est encore trop remonté contre elle… Le ton monte très rapidement entre eux et Lucie est obligée d’intervenir pour stopper leur dispute.