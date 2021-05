La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 61

Ce Vendredi 07 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Jonathan ne se calme toujours pas… Il est plus brisé que jamais. Sa relation avec Julie l’a complètement bouleversé. Il préfère s’isoler des autres Coeurs Brisés. Le reste de la villa passe la soirée avec Yann Piette et Lucie. Ils vont aborder ensemble le thème de la sexualité. Le lendemain, Jonathan décide de faire table rase du passé pour aller de l’avant. Lucie va surtout annoncer que, cette semaine, Fiona, Inès et Tristan seront coachés. Et pour Fiona ça commence maintenant ! Lucie convoque d’autres Coeurs Brisés pour aider Fiona dans son coaching. Pour se rapprocher de Léana, Sébastien décide de l’inviter pour une sortie bouée.