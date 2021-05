La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 62

Ce Lundi 10 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : La course pour le coeur de Léana continue entre Nelson et Sébastien. Nelson profite d’une soirée pour faire une surprise à Léana. Elle a finalement fait son choix entre ses prétendants. Pendant la soirée, Mélanie se rend compte que son histoire avec Dylan ne peut pas aller plus loin… Elle est radicale dans sa décision et ne veut pas revenir en arrière. Dans la villa ,Thibaut et Julie continuent de se rapprocher. Pendant ce temps, Tristan et Inès partent en coaching. Ce sera l’occasion pour le couple de s’ouvrir et surtout de se dire les choses.