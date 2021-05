La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 63

Ce Mardi 11 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Inès et Tristan sont de retour de coaching ! Ils racontent comment leur coaching s’est passé. Eva prend à cœur d’aider Inès et Tristan dans cette épreuve difficile. De son côté, Julie et Thibaut organisent un dîner romantique tous les deux. Ils vont garder secret leur rapprochement pour ne pas laisser la villa s’en mêler. Lucie vient annoncer les nouveaux coachés de la semaine ! Cette fois, c’est Pierre et Vivian qui sont nominés. Elle embarque directement Pierre pour son coaching. Yann Piette annonce au Coeurs Brisés qu’il a organisé une pool party et cette fête leur réserve bien des surprises !