La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 65

Ce Jeudi 13 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Léana doit s’expliquer avec Nelson. Elle se doit d’être honnête avec lui… C’est beaucoup trop pour lui, il décide directement de quitter l’aventure ! Le lendemain, Inès et Tristan ne se sont toujours pas réconciliés. Mais Tristan ne veut pas faire l'effort d’aller lui parler ! Aujourd’hui, Eva et Vivian ont pour mission de réconcilier Tristan et Inès. Ils vont les réunir pour qu’ils puissent s’expliquer. Sarah Maria invite Dylan et Pierre pour un date à la plage ! Les deux Coeurs Brisés vont être mis en compétition ! Elle va devoir faire un choix entre les deux Coeurs Brisés. De leur côté, Eva et Vivian partent en week-end sans prévenir les Cœurs Brisés !