La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 66

Ce Vendredi 14 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Alba et Sébastien viennent rendre visite aux Coeurs Brisés. Alba organise un petit dîner romantique avec Jonathan pendant que Sébastien accompagne Mélanie aux urgences. Le dîner romantique entre Alba et Jonathan tourne au désastre dès que Julie s’en mêle ! Thibaut ne comprend pas ce comportement et doute de sa relation avec Julie… Il est tellement déçu qu’il préfère aller se coucher. Le lendemain, Sébastien invite Mélanie pour un date à la plage. Mélanie ne perd pas de temps pour envoyer une photo de leur rapprochement avec Sébastien