La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 68

Ce Mardi 18 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Vivian et Pierre annoncent que la valise à POOKIE vise Mélanie Dylan. Mélanie et Dylan ont gardé leur complicité alors que la jeune femme se rapproche de son prétendant Sébastien. Elle va devoir s’expliquer sur cette situation ! Pendant ce temps, Pierre et Dylan se disputent pour Sarah-Maria. De son côté, Abou et Léana continuent de se rapprocher. Pendant la soirée, deux nouveaux Cœurs Brisés vont rejoindre l’aventure ! Sarah et Ahmed sont les nouveaux Cœurs Brisés de l’aventure et la jeune femme qui n’a pas la langue dans sa poche va très vite se faire remarquer.