La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 69

Ce Mercredi 19 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Julie met les choses au clair avec Thibaut. Leur relation ne fonctionne pas et ils préfèrent mettre un terme à ce rapprochement. Léana et Abou arrivent enfin dans la ferme. Ils vont en profiter pour se rapprocher. Dans la villa, Vivian et Eva ont atteint le point de non retour… Eva ne veut même plus entendre parler de lui. Pour elle, c’est clair et net, elle ne veut plus de lui. Vivian n’en peut plus de cette situation et veut quitter la villa. De son côté, Mélanie profite de son date avec Sébastien. Pendant ce temps à la villa, Fiona annonce aux Cœurs Brisés que Mélanie continue son jeu avec Dylan...