La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 71

Ce Vendredi 21 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Dylan quitte pour de bon l’aventure. Il est déçu et aurait aimé pouvoir résoudre sa problématique mais ce n’était pas le bon moment… Lucie a une autre annonce à faire à Inès et Tristan. Elle leur donne le bracelet or pour les récompenser. Ils sont prêts à continuer leur histoire à l’extérieur. Pour les Cœurs Brisés il est temps de rentrer et de dire au revoir à Fiona. Le lendemain, pendant qu’Eva part chercher Vivian, Mélanie doit s’expliquer avec Sébastien sur sa situation avec Dylan. Malheureusement, elle n’est pas honnête avec lui… Et Sarah ne va pas manquer de lui dire !