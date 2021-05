La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 73

Ce Mardi 25 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Tristan ne comprend pas le comportement d’Inès. Il veut quitter la villa et se retrouver seul loin des problèmes. Inès elle, est très déçue du comportement de certains Cœurs Brisés… Elle prend la décision de quitter l’aventure de son côté. La villa perd deux Cœurs Brisés, mais ils sont vite remplacés par deux nouveaux : Antonin et Lola. Lola tape directement dans l'œil de Thibault et Pierre. Ils vont profiter de la soirée pour se découvrir. Lucie interrompt la soirée pour convoquer Vivian pour un patio spécial… Pour la première fois, Lucie va accompagner un Cœurs Brisés dans son patio.