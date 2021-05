La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 74

Ce Mercredi 26 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Vivian retrouve sa mère dans le patio. Il doit maintenant être honnête avec elle et lui révéler sa véritable problématique. Le jeune homme est bouleversé et a besoin de Lucie pour ouvrir son coeur. Dans la villa, Maïssane ne décolère pas… Apprendre que Lola a fréquenté son ex ne lui plaît pas du tout. Elle a l’impression que Lola prend plaisir à lui raconter sa relation avec son ex. Pendant ce temps, Pierre et Thibault continuent leur combat de coqs pour Lola. A son retour, Vivian présente sa maman à tous les Cœurs Brisés et surtout à Éva. Les deux Coeurs Brisés ont maintenant réglé leurs problématiques.