La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 75

Ce Jeudi 27 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Entre Maïssane et Lola, l’ambiance est toujours très électrique… Lola préfère quitter la conversation car elle dit n’avoir jamais eu de mauvaises intentions à la base. Thibault lui n’a pas encore oublié Julie et aimerait retrouver leur complicité d'avant. De leur côté, Eva et Vivian ont réglé leurs problématiques et peuvent maintenant quitter l’aventure. Les Coeurs Brisés sont heureux pour eux et ne leur souhaitent que du bonheur. Yann Piette a organisé un date spécial avec une prétendante pour Thibault. Il va devoir faire un effort pour avancer dans sa problématique. De retour à la villa, il annonce qu’il souhaite revoir sa prétendante. Cette annonce ne plaît pas du tout Lola...