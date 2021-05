La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 76

Ce Vendredi 28 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les Coeurs Brisés arrivent à la soirée des tentations. Ils découvrent, petit à petit, les prétendantes et les prétendants de la soirée. Notamment Thibault qui attendait beaucoup de revoir Yasmine. Devant ce rapprochement, Julie décide d’avoir une discussion avec Thibault. Le trio amoureux entre Julie, Jonathan et Thibault commence à fatiguer Jonathan, cette situation lui rappelle de mauvais souvenirs... Pendant ce temps à la villa, Mélanie prépare un jeu pour les couples. Elle veut faire en sorte de les rapprocher encore plus.