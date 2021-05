La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 77

Ce Lundi 31 Mai 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Au réveil Abou décide de donner plus d’attention à Léana. Elle se sent enfin désirée par Abou. De son côté Jonathan ne se remet pas du comportement de Julie. Une discussion est nécessaire entre les deux Cœurs Brisés. Mais le ton monte très vite entre eux. Entre Julie et Jonathan, c’est vraiment terminé maintenant. Les Cœurs Brisés vont être invités dans un établissement typiquement corse. Il vont avoir la visite de deux nouveaux Cœurs Brisés. Eddy et Chani intègrent l’aventure, vont-ils être bien accueillis par les Cœurs Brisés ?