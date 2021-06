La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 78

Ce Mardi 01 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Eddy et Chani intègrent l’aventure et sont bien accueillis par les Coeurs Brisés. Une nouvelle aventure commence tous ensemble ! Sarah et Ahmed sont convoqués par Lucie pour leur premier coaching. Lucie va mettre à l’épreuve leur jalousie. Ils concluent avec Lucie qu’ils vont devoir suivre une thérapie de couple. Après ce coaching, Sarah a besoin de se détendre. Elle organise donc une soirée POOKIE ! La soirée va très vite partir en clash entre les Cœurs Brisés. Heureusement, la soirée va être interrompue par un message de Lucie. Mélanie est convoquée pour un patio pour y retrouver Dylan. Ils ont énormément de choses à se dire.