La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 79

Ce Mercredi 02 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Dylan n’arrive pas à quitter Mélanie… Et elle n’arrive pas non plus à ne pas être avec lui. Elle décide d'annoncer à tous les Cœurs Brisés son départ pour le suivre. Maissane reçoit une bonne nouvelle : Benoît va lui rendre visite à la villa. Elle est stressée et a peur de montrer son côté possessif. Le lendemain, Jonathan et Antonin décident d’organiser le jeu de la jalousie. Comme prévu, le jeu va très vite tourner au vinaigre pour les couples de la villa. Julie n’est pas bien, elle a besoin de Lucie pour l’aider.